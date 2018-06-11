Güney Koreli kripto para borsası Coinrail, siber saldırıya uğradı! Yüklü miktarda NPXS (Pundi X) çalındığı belirtilen borsanın, kripto para dünyasına etkisi ise yalnızca 24 saatte 40 milyar dolar oldu!

Coinrail cephesinden gelen son bilgilere göre, siber saldırı büyük oranda savuşturuldu. İşlem gören kripto paraların %70'ine erişilemediği belirtilen saldırıda, geriye kalan %30'un çok büyük çoğunluğu NPXS'den oluşuyor. Sızan kripto paraların 3'te 2'sinin dondurularak korunduğu belirtilen saldırı sonrası pek çok kripto para büyük oranda düşüş yaşadı.

Başta Bitcoin olmak üzere pek çok kripto para, saldırının ardından değer kaybetmeyi sürdürüyor. Ether, Ripple, Bitcoin Cash, CoinDesk gibi kripto paralar, %10 ila %15 arasında düşüş yaşarken, saldırının kripto para piyasasına yarattığı dalga toplamda 40 milyar dolar zarara ulaştı.