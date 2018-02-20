Haberler, analizler ve yorumlarla kripto para dünyasının nabzını tutacak olan Kripto Para programı, ilk bölümüyle "Habertürk Teknoloji" sosyal medya hesaplarında yayılandı.

NeXpara'nın sponsorluğunda gerçekleştirilen ve bundan böyle her hafta kripto para gündemini ekranlara taşıyacak olan programda, Habertürk teknoloji editörleri Aytun Çelebi ve Cem Sünbül, NeXpara pazarlama direktörü Eylem Cülcüloğlu ile kripto para piyasasını masaya yatıracak.

Kripto Para her pazartesi 12:00'da

Habertürk Teknoloji Twitter ve Habertürk Facebook adreslerinden takip edebileceğiniz Kripto Para'da, her pazartesi 12:00'da kripta para piyasasına ilişkin merak edilenler konuşulacak ve sorular yanıtlanacak.