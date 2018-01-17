Dünya piyasalarında yeni yıl sonrası yaşanan yükseliş hız keserken, son dönemin popüler yatırım aracı kripto paralarda ise kelimenin tam anlamıyla bir çöküş yaşanıyor. Öyle ki, 8 Ocak’ta 830 milyar dolara ulaşan kripto paraların toplam piyasa değeri yaşanan son gelişmelerin ardından 260 milyar dolarlık kayıpla 570 milyar dolara geriledi. Bu alanda yatırımı bulunan pek çok yatırımcı söz konusu piyasa değerinin 2018’in ilk çeyreğinde 1 trilyon doları geçmesini hesaplıyordu.
DÜNKÜ ORTALAMA KAYIP %15-20’Yİ BULDU
Kripto para birimlerinde dün de kelimenin tam anlamıyla deprem yaşandı. Öyle ki, önde gelen kripto para birimlerinde bir günlük kayıp yüzde 15-20’leri buldu. Çin’in kripto para ticaretini engellemek için yasakları artırmayı tartışması, Güney Kore’de kripto para işlem platformlarının yasaklanmasının gündeme gelmesini tetiklediği satışlarla Bitcoin fiyatı 5 Aralık’tan bu yana görülen en düşük seviye olan 11.685 dolar seviyesini gördü. Gazete Habertürk'ün haberine göre dünkü düşüşte, Almanya Merkez Bankası’nın kripto paralar için global ölçekte düzenlemeler yapılması gereğini vurgulaması, ESMA Başkanı Majoor’un, Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara yatırım yapanların tüm paralarını kaybetmeleri riski olduğunu ifade etmesi de etkili oldu.
BİTCOİN FİYATI 11.685 DOLAR SEVİYESİNİ GÖRDÜ
|14 Eylül 2017
|3.250
|22 Kasım 2017
|5.847
|16 Aralık 2017
|19.345
|16 Ocak 2018
|11.994
EURO/DOLAR PARİTESİ 3 YILIN ZİRVESİNDE
Piyasalarda özelikle döviz pazarındaki hareketlilik de tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle Euro cephesinde, AB Merkez Bankası’nın (ECB) bol para politikalarını yakın dönemde terk edeceğine yönelik söylentiler sonucu Euro dolar paritesi 1.2230 seviyesine kadar yükseldi. Estonya Merkez Bankası Başkanı ve ECB faiz oran belirleyicisi Ardo Hansson bir Alman gazetesine yaptığı açıklamada, ekonominin ve enflasyonun beklendiği gibi gelişmesi durumunda ECB’nin eylül ayından sonra bir adımla 2.5 trilyon Euro’luk tahvil alım şemasını sona erdirebileceğini belirtti. Bu açıklamalar ECB’nin aşırı gevşek para politikasını sıkılaştırmaya hazırlandığı yönünde değerlendirildi. Parite hafta başında 1.2296 ile Aralık 2014’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.
DOLAR 3 KURUŞ DALGALANDI
Jeopolitik risklerdeki artış ile dolar dün 3.82’yi aşarak güne başladı. Afrin’e yapılacak operasyona ABD’nin karışmayacağına yönelik açıklamayla ise 3.79 TL’ye indi.
PETROL 70 DOLARI GÖRDÜ
Petrol piyasasında ise Brent tipi petrolün varili Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ülkelerinde ve Rusya’daki üretim kısıntılarının desteğiyle en son Aralık 2014’te gördüğü 70 dolar seviyesine ulaştı. Yükselişte sağlıklı küresel ekonomik büyümenin etkisiyle artan talebin de etkisi oldu. OPEC ve Rusya’nın önderliğindeki OPEC üyesi olmayan ülkeler geçen yıl ocak ayından bu yana üretimlerini günde 1.8 milyon varil azaltarak fiyatların yükselmesini sağladı. Bu yılın sonuna kadar sürmesi planlanan üretim kısıntısı ham petrol fiyatlarının aralık başından bu yana yaklaşık yüzde 15 yükselmesini sağladı.
‘TÜRK VARLIKLARININ CAZİBESİ ARTMAYA DEVAM EDECEK’
Gedik Yatırım’ın 2018 strateji raporunda, geçen yıl borsada görülen yabancı ilgisinin bu yıl da sürebileceği, CDS’in 200 seviyesi altındaki seyrini ve düşüş eğilimini korumasının TL varlıkların cazibesini artırmaya devam edebileceği belirtildi. BIST ve DİBS’e girişlerin hızlandığı belirtilen raporda, “Yabancı takas oranı yüzde 66’nın üzerine çıkarak Mayıs 2013’ten sonraki en yüksek seviyesine ulaşmış olması da BIST’e yabancı ilgisini gösterir nitelikte” denildi.
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