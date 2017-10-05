Kristal Elma ödülleri bu akşam sahiplerini bulacak

Hint sinemasının en önemli oyuncularından biri olan Aamir Khan, dört ulusal film ödülü ile yedi Film Fare ödülü kazandı. Khan, Time Dergisi’nin 2013 yılında yayınladığı “En Etkileyici 100 İnsan” listesinde de yer aldı.

MÜLTECİLERE ÖZEL ÇADIRA DÖNÜŞEN CEKET TASARLADI

Festivalin bir diğer konuşmacısı olan sosyal girişimci ve çözüm temelli bir moda tasarımcısı olan Angela Luna ise, kendi tasarladığı çadıra dönüşen ceketleri mültecilere bağışlıyor. Luna, göç sorunuyla ilgili farkındalık geliştirilmesinde ve yardım toplanmasında moda endüstrisinin gücünü kullanma hedefiyle, bir “insani marka” olarak” ADIFF’i kurdu.

Kristal Elma’da İsrailli gazeteci Rula Jebreal ile de, ‘Arap-İsrail ve Suriye Çatışmasına İçeriden Bir Bakış’, ‘İslam Dünyasında Kadınların Mücadeleleri’ ve ‘Ortadoğu: Değişim ve İlerleme Devrimi’ başlıklı bir söyleşi yapılacak.

kristal elma 2017

kristal elma festivali 2017

Aamir Khan