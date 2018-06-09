Kristianstads FF - Husqvarna FF karşılaşma önü

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. Kristianstads FF, 10 Haziran 2018 Pazar günü Husqvarna FF takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Kristianstads FF 11 puanla 10. sırada, Husqvarna FF 10 puanla 11. sırada bulunuyor. Kristianstads FF son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Husqvarna FF, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 283. İddaa'da Kristianstads FF kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Husqvarna FF kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Kristianstads FF son haftadaki Qviding müsabasında 5-2 kazandı.

Husqvarna FF ise Skövde AIK karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Kristianstads FF, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 6 gol yedi.

Husqvarna FF ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Husqvarna FF, 7 gol atarken 7 gol yedi.