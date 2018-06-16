Kristianstads FF - Karlskrona AIF maçı rakamları

İsveç 1.Lig Güney maçında Kristianstads FF ile Karlskrona AIF, 17 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. 14 puanlı Kristianstads FF 9. sırada bulunuyor, Karlskrona AIF 13 puana sahip ve 11. sırada. Kristianstads FF, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Karlskrona AIF, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 249 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kristianstads FF kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Karlskrona AIF sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Kristianstads FF son hafta oynanan Qviding maçında 5-2 kazandı.

Karlskrona AIF ise Landskrona maçında 2-0 yenildi.

Kristianstads FF, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Kristianstads FF, kendi sahasında 8 gol attı, 7 gol yedi.

Karlskrona AIF, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Karlskrona AIF 8 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.