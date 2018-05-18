Kristianstads FF - Skövde AIK maçı heyecanı

İsveç 1.Lig Güney maçında Kristianstads FF ile Skövde AIK, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. 7 puanlı Kristianstads FF 10. sırada bulunuyor, Skövde AIK 4 puana sahip ve 13. sırada. Kristianstads FF son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Skövde AIK son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 196 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kristianstads FF kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Skövde AIK sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Kristianstads FF son hafta oynanan Qviding maçında 5-2 kazandı.

Skövde AIK ise Husqvarna FF karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Kristianstads FF, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Kristianstads FF, kendi sahasında 3 gol attı, 3 gol yedi.

Skövde AIK, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Skövde AIK 2 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.