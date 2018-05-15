Kristiansund BK - Ranheim düellosu

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Kristiansund BK, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Ranheim takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Kristiansund BK 10 puanla 10. sırada, Ranheim 17 puanla 4. sırada bulunuyor. Kristiansund BK son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Ranheim, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 458 kodlu maçı oynayanlar; Kristiansund BK galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Ranheim galibiyet oranı 3.10. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Kristiansund BK son haftadaki Levanger müsabasında 1-0 kazandı.

Ranheim ise Ullensaker / Kisa maçında 2-2 berabere kaldı.

Kristiansund BK, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 3 gol yedi.

Ranheim, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ranheim 4 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.