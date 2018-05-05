Kristiansund BK - Stabaek maçı öncesi rakamlar

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Kristiansund BK, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Stabaek takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Kristiansund BK 7 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Stabaek 7 puanda ve 12. sırada. Kristiansund BK, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Stabaek, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 534. İddaa'da Kristiansund BK kazanır 1.95, berabere biter 3.20, Stabaek kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Kristiansund BK önceki hafta Haugesund mücadelesinde 2-3 kazandı.

Stabaek, Viking karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kristiansund BK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Kristiansund BK, kendi sahasında 3 gol attı, 3 gol yedi.

Stabaek, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Stabaek, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.