Kristiansund BK - Stromsgodset maçı öncesi rakamlar

Kristiansund BK ve Stromsgodset, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Kristiansund BK 10 puanla 10. sırada, Stromsgodset 9 puanla 12. sırada bulunuyor. Kristiansund BK son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Stromsgodset son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 479 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kristiansund BK kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Stromsgodset sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Kristiansund BK son hafta oynanan Haugesund maçında 2-3 kazandı.

Stromsgodset ise Aalesund maçında 4-3 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Kristiansund BK, 5 gol attı ve 6 gol yedi.

Stromsgodset, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Stromsgodset, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.