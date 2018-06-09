Kristof Kolomb'un çalınan mektubu İspanya'ya iade edildi

Ünlü kâşif Kristof Kolomb'un, Amerika'ya ayak basışının ardından İspanyol Kralı ve Kraliçesi'ne yazdığı mektubun orijinal kopyalarından biri ABD'de bulunarak İspanya'ya teslim edildi.
Kâşif Kolomb 1493'te İspanya Kralı Ferdinand ve Kraliçe Isabelle'ye yazdığı mektupta Yeni Dünya'daki keşiflerini anlatmıştı. Bu mektup o yıllarda el yazısıyla çoğaltılarak Avrupa'nın çeşitli krallıklarına gönderilmişti.
İspanya'ya iade edilen mektup da bu kopyalardan biri.
İspanya'nın Washington Büyükelçisi Pedro Morenes mektubu ABD'de düzenlenen törende teslim aldı. Moranes mektubun iade edilmesinin "ABD ile İspanya'yı birbirine bağlayan bağların bir göstergesi" olarak niteledi.
İspanyolca yazdığı Catalonia Plannck II Columbus adlı mektupta Kolombus, Amerika'da karşılaştığı insanları, kıtanın coğrafyasını ve zenginliğini anlatıyor.
Kolomb'un yolculuğu İspanyol kraliyet ailesi tarafından finanse edilmişti. Kolomb'un kraliyet ailesine gönderdiği mektup daha sonra Roma'ya gönderilerek Latinceye çevrilmiş, el yazısıyla çoğaltılarak Avrupa'da o dönemde hüküm süren krallıklara gönderilerek keşfin haberi verilmişti.
Ancak yetkililer 2011'de aldıkları bir ihbar üzerine mektubun birkaç kopyasının çalındığını ve sahteleriyle değiştirildiğini fark etti.
Barcelona'daki Katalonya Ulusal Kütüphanesi'nde bulunan kopyayı inceleyen yetkililer, bu kopyanın da sahte olduğunu ortaya çıkardı.
Orijinal kopyaya ulaşılması ise, uzmanlardan birine gelen bir talep sayesinde mümkün oldu.
Bloomberg'in bildirdiğine göre Katalonya Kütüphanesi'ndeki kopyayı inceleyen uzmanlardan birine ulaşan bir kişi, kendi elindeki mektubun orijinal olup olmadığını kontrol etmesini istedi.
Orijinal olduğu anlaşılan mektubun sahibi, mektubu yetkililere teslim etmeyi kabul etti. Bu kişinin adı açıklanmadı.
Orijinal mektubun 2005'te iki İtalyan kitapçı tarafından 600 bin euroya satıldığı, son olarak ise 900 bin euroya başka bir alıcıya satıldığı ortaya çıktı.
ABD'de 7 yıl süren soruşturma, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimi ve Adalet Bakanlığı'nca yürütüldü.
ABD Savcısı David Weiss "Tarihi olarak çok önemli olan bu mektubu haklı sahibi olan İspanya'ya ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
ICE'den yapılan açıklamaya göre 2007'den bu yana 30'dan fazla ülkeye 11 binden fazla eser teslim edildi.
Bunlar arasında 1800 yıllık bir Peru çanağı, Kore'den tarihi kraliyet mühürleri ve son olarak Irak'tan kaçırılmış birçok farklı eser de bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.