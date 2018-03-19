WASH'un internet sitesinde yayımlanan ve Londra Quenn Mary Üniversitesi ortaklığında yapılan araştırmada, önemli bir gıda kaynağı olan ekmeğin içeriği araştırıldı. AA'nın aktardığına göre; araştırmada, 32 ülkeden beyaz, tam buğday, tahıllı, kepekli ve bazlama türü 2 binden fazla ekmekte bulunan tuz miktarları incelendi.

Ülke bazında, en yüksek tuz oranı her yüz gramda 1,42 gram ile Makedonya'da üretilen beyaz ekmeklerde çıkarken, Çin her 100 gramda 0,65 gram tuz oranıyla en tuzsuz ekmek tüketen ülke oldu.

Bazlama türü ile kepekli ekmeklerin diğer tüm ekmek türlerinden daha tuzlu olduğu belirlenirken, karışık tahıllı ekmeklerin da her 100 gramında ortalama 1,02 gramla en az tuz içerdiği tespit edildi.

En fazla tuzun, Kanada'da üretilen, her 100 gramında 2,65 gram tuz olan bir ekmek çeşidinde bulunduğu tespit edildi. Bu miktar, her 100 gramında 3,5 gram tuz bulunan deniz suyuna oldukça yakın.

Dünya Sağlık Örgütü, günlük tuz tüketiminin yetişkinlerde 5 gramı, 7 yaşından küçüklerde de 2 gramı geçmemesi uyarısında bulunuyor.

Araştırmalar, ekmeğin içindeki tuz oranının 6 haftada kademeli olarak yüzde 25 azaltılması durumunda tüketicilerin farkı anlamadığını gösteriyor.

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