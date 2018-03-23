2019’dan sonra bakan yardımcıları, bakanla birlikte gelip bakanla birlikte gidecek. Mevcut düzenlemede, bakan yardımcılarının bir görev süresi bulunmuyor. Bakan yardımcıları, aynı bakanlıkta birden çok bakanla çalışabiliyor veya bakanlar bakan yardımcılarında değişiklik yapabiliyor.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre, halen eski bakan yardımcılarına, görevleri sona erdikten sonra Başbakanlık Müşavirliği kadrosu verildiği, bu nedenle de bu kadrolarda şişkinlik yaşandığı ifade edildi. Görevi son bulan bakan yardımcılarının maaş, makam aracı gibi imkânlardan 2 yıla kadar faydalandıkları kaydedilirken, uyum düzenlemeleriyle bunun önüne geçileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık teşkilatlarının yeni sisteme uygun hale getirilmesi ve bakanlıkların yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar yürüten komisyon, bakanlıkların yeni dönemde nasıl bir kurumsal yapıya sahip olacağını da masaya yatırıyor. Bu bağlamda öncelik bürokrasinin azaltılması olurken, yeni sistemde bakanlıkların olacağı ancak bazı bakanlıkların birleştirileceği bazılarının da ayrılarak yeni bakanlıklar ihdas edileceği dile getiriliyor.

BAŞBAKANLIK YOK

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Başbakanlık olmayacağı için Başbakanlık’ın yetkileri Cumhurbaşkanlığı’na devredilecek. Cumhurbaşkanı’nın birden fazla yardımcısı olacak. Bu yardımcılar içerisinde en tecrübelisi Cumhurbaşkanı’na vekâlet edecek. Vekâlet eden tecrübeli başkan yardımcısı Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini kullanacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER