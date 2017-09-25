Kriz anında ilk yapılan işten çıkarma

Garanti Eğitim'in CEO'su Gürcan Akçay, "Türkiye'de kriz anında ilk tercih çalışanı işten çıkarmak oluyor. Avrupa ve ABD'de ise bu son tercih olarak görülüyor. Çünkü hem şirketlerin yaşadığı toplum, hem de kamu yöneticileri bu konuda hızlı tepki veriyor. Türkiye'de ise işten çıkarma çok kolay sonuçlanıyor" dedi.

Akçay, şirketlerin karlılıklarında yaşanan düşüşü de depo örneğiyle anlatırken, şunları söyledi:

"Türkiye'deki şirketlerin en büyük problemlerinden biri stok yönetimi. Hala 'üretelim depoda dursun' mantığıyla hareket ediyorlar. Üretici ürünü tasarlarken tek amacı ürünü pakete koymak, verimli mi değil mi, doğru miktarda mı, karlı mı değil mi diye yeterince düşünmüyor. Bu mantıkla hareket eden şirketler, ürünün hammaddesinin ücretini peşin veriyor, işçilik ve enerji maliyetlerini ödüyor ve rafa koyuyor. Satabildiğini satıyor, satamadığı çöpe gidiyor. Son kullanma tarihi olan tüm ürünler için bu geçerli. Firmalar, satamadığı üründen dolayı karlılığı düşünce eleman çıkarmaya yöneliyor. Siparişe göre üretim yapmayı pek düşünmüyor.”

1 kişinin işini üç kişiye yaptırıyoruz

Şirketlerde işçilik maliyetinin yüzde 3-10 arası değiştiğini fakat şirketlerde kârlılık düştüğünde ilk tasarruf yöntemi olarak küçülmeye gidildiğini kaydeden Akçay, "Yüzde 90'lık dilime kimse bakmıyor. Yurt dışındaki şirketlerde eleman sayısı kolay kolay değişmez. Onlara daha çok operasyon süreçlerini iyileştirmeye yönelik çözümler üretiyor. Türkiye'de doğru bir ölçme sistemi de mevcut değil. 1 kişinin tek başına altından kalabileceği işlere 3 kişi görevlendiriyoruz, doğru kişiyi doğru işte görevlendiremiyoruz" dedi.