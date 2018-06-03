Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sadece fiziksel olarak değil ekonomik ve manevi olarak da ciddi kayıplara neden olan ağır kronik hastalıklarla mücadele eden yoksul vatandaşlara destek olmak amacıyla Türkiye'nin kırkıncı sosyal yardım programını Sağlık Bakanlığıyla iş birliğinde Ocak 2018'de hayata geçirmişti.
Birçok yönüyle dünyada ilk olma özelliğini taşıyan yardım programıyla ilk etapta tüberküloz ve kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığı olan Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) ile mücadele eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli nakdi destek sağlanması kararlaştırılmıştı.
Edinilen bilgilere göre, yardım programının başladığı ocak ayından nisan ayı sonuna kadar tüberküloz ve SSPE hastası olan yoksul durumdaki bin 59 vatandaşa, 1 milyon 148 bin 459 lira maddi yardımda bulunuldu. Hastalara aylık bin 85 lira ile bin 685 lira arasında değişen miktarlarda düzenli ödeme yapıldı.
Bakanlık, programın ilerleyen aşamalarında nadir ve diğer riskli hastalıklarla mücadele eden vatandaşları da kapsam içine almayı planlıyor.
YARDIM PROGRAMI KİMLERİ KAPSIYOR?
Kırkıncı sosyal yardım programından, SSPE ve tüberküloz hastası olan, hane içinde kişi başına düşen aylık gelirleri asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az gelire sahip kişiler yararlanabiliyor.
SSPE hastalarının "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte" belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmiş sağlık kurulu raporunun bulunması gerekiyor.
Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, ikametgahlarının bulunduğu ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına başvuruda bulunabiliyor. Bizzat başvuruda bulunamayacak durumdaki kişiler ise müracaatlarını kendileriyle aynı hanede ikamet eden yasal vasileri aracığıyla yapabiliyor.
Yardım almasına karar verilen tüberküloz hastalarına, tedavi görme süreçleri ve hastalığının durumu dikkate alınarak 6 aydan iki yıla kadar destek sağlanıyor.
SSPE hastalarına yapılacak yardımlar ise yardımın onaylandığı tarihten başlayarak, hastanın asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az gelire sahip şartını taşıması kaydıyla, tedavi sürdürdüğü müddetçe devam ediyor.
ÖDEMELER "SOSYAL YARDIM KARTI" ARACILIĞIYLA
Ödemeler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından PTT aracılığıyla hak sahiplerine sağlanan "Sosyal Yardım Kartı" aracılığıyla yapılıyor.
Vatandaşlar herhangi bir ücret kesintisi olmaksızın PTT şubelerinden veya ATM'lerden sosyal yardımlarını çekebilirken, karta yatan miktarı alış verişlerinde ödeme aracı olarak da kullanabiliyor.
Öte yandan coğrafi koşullar, hava şartları, hastalık, yaşlılık, engellilik durumu gibi nedenlerle ödemelerini çekmeye gidemeyen vatandaşlara da sosyal yardımları Konutta Ödeme Sistemi ile kapılarında yapılıyor.
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