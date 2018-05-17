Her geçen yıl biraz daha kışa yaklaşmasına rağmen Ramazan bu yıl da 16 saatten fazla sürüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja, kronik hastalıkları olanların oruç için önce doktorlarından onay alması gerektiğini söylüyor.

İŞTE HURMANIN MUCİZEVİ FAYDALARI!

Dr. Edvin Murrja’nın öneri ve uyarıları şöyle: “Sağlıklı kişiler de oruç tutarken sürenin uzunluğu ve sıcakların etkisiyle olumsuzluklar yaşayabilir. Bu durumda en önemli şey vücudumuzu dinlemek. 16 saatten fazla sürecek oruç esnasında en çok görülen durumlar; kan basıncının düşmesi, şekerin düşmesi, gün içi performans ve dikkatin azalmasıdır. En önemli hata; sahur ve iftarın normal öğüne göre çok daha büyük miktarlarda ve çeşitlerle yapılmasıdır. Bu durumda mideye alışmadığı bir yük eklemiş oluyoruz. Sahur ve iftarda amaç yeterli ve dengeli beslenmek olmalı. Tansiyonu olan hastaların günde bir defa ilaç alıyorlarsa ve gün içerisinde sıkıntı yaşamıyorlarsa oruç tutmalarında sakınca yok. Ama yaz aylarında kan basıncı daha düşük seyrediyor. Bu nedenle tansiyon hastaları mutlaka hekimlerine danışarak ilaçlarını hem Ramazana hem yaz mevsimine göre yeniden düzenletmeli.”

RAMAZAN’DA MUTLAKA SOFRADA BULUNDURULMASI GEREKEN 5 BESİN!

KRONİK RAHATSIZLIKLARINIZA RAĞMEN ORUÇ TUTMAK İSTİYORSANIZ...

Dr. Edvin Murrja önerilerini şöyle sıralıyor:

Reflü ve gastriti olanlar: Güzel bir ilaç tedavisi, iftar ve sahur arasında düzgün bir su ve yiyecek dağıtımı ile tutulabilir. Bu düzeni sağlamamıza rağmen sıkıntı yaşıyorsak mazeretli sayılabiliriz.

Diyabet hastaları: Diyabet hastalarında iki unsur önemli. Bu iki unsur; çok uzun açlığa bağlı şekerin düşmesi (hipoglisemi atakları) ve tersi ilaç/diyet düzensizliğine bağlı şeker yüksekliğinin oluşturduğu durumlar. Günde 1 ilaç kullananlar genellikle oruç tutabiliyor. 2 ve üstü ilaç kullanan ya da insülin kullanan hastalarda ise bilinç kaybına varan bayılmalar yaşanabildiğinden oruç tutmamaları gerekiyor. Oruç tutacak diyabet hastaları karbonhidrat, şeker ve yağdan fakir, proteinden zengin diyetler uygulamalı, çay ve kahveden uzak durmalı.

HURMA YEMENİZ İÇİN 10 SÜPER NEDEN!

Kalp hastaları: Kalp hastalıkları çok geniş bir yelpaze. Bazı kalp hastaları oruç tutarken bir sıkıntıyla karşılaşmazken; birkaç ilaç kullanımı, ilaçların etkisi, sıvı dengesi gibi faktörler hastalığın seyrini kötü etkileyebiliyor. Bu konuda kardiyoloğunuza danışmanız şart.



Böbrek hastaları: 16 saati aşan susuzluklar böbrek hastalarını, böbrek taşı olanları tehdit ediyor. Hayati riske de yol açabileceğinden hekim onayı olmadan oruç tutmamak gerekiyor.

Hipertansiyon hastaları: Tansiyonu kontrol altında olanlar, yeterince sıvı tüketirlerse, ek komplikasyonlar yoksa ilaç saatlerini değiştirerek ve sağlıklı beslenerek hekimin onayıyla oruç tutabilirler. Ancak gün içerisinde tansiyonunuzu mutlaka düzenli kontrol edin ve bir sıkıntı hissettiğinizde mutlaka sağlık kuruluşuna başvurun. İlacınızı içmeyi ihmal etmeyin.