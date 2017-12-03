Kronik yorgunluk sendromunu yenmenin yolları!

Akşamları erken yatmanıza rağmen sabahları yataktan çıkmakta zorlanıyor musunuz? İşyerinde durmak bilmeyen esnemenizi durdurmanın hiçbir yolunu bulamıyor musunuz? Kendinizi sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Bu şikayetlerinizin süresi 6 ayı aştıysa kronik yorgunluk sendromuna yakalanmış olabilirsiniz.



Kronik Yorgunluk Sendromu fiziksel, zihinsel ve duygusal belirtilerle ortaya çıkan karmaşık bir tablo. Nedeni bilinmeyen yorgunluk, halsizlik ve bitkinlik belirtilerine; dikkat dağılması, algısal bozukluklar, konuşma güçlükleri, bilinçte bulanıklık, unutkanlık, davranış değişimleri gibi sorunlar eşlik ediyor. Bunların yanı sıra kas ile iskelet sistemiyle ilgili yakınmalar da görülebiliyor. Genç ve orta yaş hastalığı olarak görülen kronik yorgunluk sendromu kadınlarda erkeklere nazaran 3-4 kat daha sık ortaya çıkıyor. Ancak neden kadınları daha fazla tehdit ettiği bilinmiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar Kronik yorgunluk sendromu ile ilgili bilgiler verdi.



Çoğunlukla mükemmelliyetçi ve yoğun çalışma temposuna sahip kişileri etkisi altına alan bu sendrom iş, sosyal ile günlük hayatta ciddi problemler yaşatacak kadar ağır seyredebiliyor. Üstelik dinlenmekle de geçmiyor.



KRONİK YORGUNLUK SENDROMU BELİRTİLERİ



Kronik Yorgunluk Sendromu, benzer belirtileri nedeniyle fibromiyalji, anskiyete, depresyon, hipotiroidi, astım ve lyme gibi birçok hastalıkla karıştırılabiliyor. Doğru tanı konulamaması da gereksiz tetkik ve ilaç kullanımına yol açıyor. Bu nedenle kişilerin muayenede yakınmalarını çok detaylı anlatmaları doğru tanı için büyük önem taşıyor.



Aşağıda yer alan belirtilerden en az dördü son 6 aydır devam ediyorsa altta yatan neden Kronik Yorgunluk Sendromu olabilir.



* Özellikle uzun süreli nedensiz yorgunluk tanı koymada önemli bir rol oynuyor.

* Günlük aktivitelerde gerileme,

* En ufak bir fiziksel veya mental egzersiz sonrası kırgınlık, kötüleşme,

* Uykudan yorgun kalkma,

* Dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, konuşma güçlükleri, bilinçte bulanıklık, unutkanlık ile davranış değişimleri gibi kognitif bozukluklar,

* Ayağa kalkarken sersemlik veya baş dönmesi,

* Yaygın kas ile eklem ağrıları.



İSTİRAHAT ÇARE DEĞİL

Kesin sebebi bilinmediği için kronik yorgunluk sendromunu tümüyle tedavi eden bir yöntem bulunmuyor. Tedavi daha çok uykusuzluk, depresyon, eklem ile kas ağrıları gibi semptomları rahatlatmaya ve unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi fonksiyon kaybını gidermeye yönelik oluyor. Tedavide ilaçlar dışında, fizik tedavi, egzersiz ve beslenme önerilerinden faydalanılıyor. Kronik Yorgunluk Sendromu’nda sadece dinlenmek yeterli değil çünkü kişilerde bağışıklık sistemiyle ilgili sıkıntılar de tespit ediliyor. Örneğin NK (natural killer) hücre oranlarında azalma görülmüş. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için de sadece dinlenmenin yanı sıra sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve stresten arınmak gerekiyor.



EGZERSİZ FAYDALI

Kognitif davranış ve kademeli egzersiz tedavisi kişileri iyileştirme konusunda umut veriyor. Dikkat dağılması, algısal bozukluklar, konuşma güçlükleri ve bilinçte bulanıklık gibi kognitif davranış bozukluklarının tedavisinde kademeli egzersiz programıyla yüzde 70 oranında iyileşme sağlanabiliyor. Haftada 4-5 gün düzenli olarak yapılması önerilen egzersizin aerobik ve kademeli olması gerekiyor. Programın başarılı olmasında yüzme, tempolu yürüyüş ve bisiklet kullanma gibi egzersizlerin 20-30 dakikayla başlayıp 40-50 dakikaya kadar çıkması önem taşıyor. Bunların yanı sıra pilates de yakınmaların hafiflemesinde fayda sağlıyor.

Kronik yorgunluk sendromu