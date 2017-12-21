Kruvaziyer turizmine yeni destek geliyor

Bakan Kurtulmuş, AA muhabirine, Türkiye'nin turizm sektörü ve hedeflerine gelecek dönemde sağlanacak desteklere ilişkin açıklama yaptı.

Turizmde 2016'da yaşanan ciddi düşüşün ardından bir yıl içerisinde çok hızlı bir toparlanmanın yaşandığına işaret eden Kurtulmuş, "Gerçekten bu her türlü takdirin üstündedir. Allah'a çok şükür, herhalde 2017 sonu itibarıyla 31,4 milyon turist gelmiş olacak ve 26 milyar dolar gibi bir turizm geliri elde edeceğiz. Bu fevkalade güzeldir. Çok kısa bir süre içerisinde toparlanmış oluyoruz." dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'ye 10 ayda gelen turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 arttığına dikkati çekerek, yıl sonu itibarıyla elde edilmesi beklenen rakamların Türkiye'nin ekonomik gelişmesinden çok daha üstte bir büyümeyi ifade edeceğini vurguladı.

"2019'da 38 milyon seviyesine gelmeyi ümit ediyoruz"

Bakan Kurtulmuş, turizmde yaşanan hızlı toparlanmanın sektörün dayanıklılığını da gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Başka bir ülkede olsaydı bu, herhalde uzun süren bir dönem olurdu. Tabiri caizse en azından bir nekahet dönemi olurdu. Bir taraftan Rusya ile yaşanan uçak krizi bir taraftan Avrupa'daki seçimler dolayısıyla Türkiye düşmanlığının Avrupa'da artması, bir taraftan 15 Temmuz FETÖ ihanetinin Türkiye turizmine vermiş olduğu zararlar, yurt dışında oluşturulmaya çalışılan negatif etkiler, imajlar ve onların oluşturduğu etkiler, bütün bunların hepsini üst üste koyduğumuzda kolay kolay toparlanmamız zor görüyordu.

Çok şükür, kısa bir süre içerisinde Türkiye turizmi toparlandı. Önümüzdeki yıl daha iyi olacağız. 2018'de tahmin ediyorum, 2014 rakamlarına ulaşacağız. 2019'da da 38 milyon turist seviyesine gelmeyi ümit ediyoruz. 2023'te de 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm hedefini de inşallah, oraya odaklandık, onu da elde etmiş olacağız."

Bakan Kurtulmuş, turizmde ürünleri, pazarı çeşitlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, sektörde çok güzel bir ivme ve hareketliliğin ortaya çıktığına işaret etti.

Özellikle 1-3 Kasım'da düzenlenen Turizm Şurası'nın ardından herkesin büyük bir özveriyle bu çalışmalara katıldığını aktaran Kurtulmuş, turizmi teşvik etmek amacıyla turist getiren uçaklara sağlanan yakıt desteğinin 12 ay süreyle ve bin 500 dolardan 9 bin dolara kadar verilmesiyle ilgili bir çalışmalarının da olduğunu anımsattı.

Kruvaziyerle turist getiren acentalara destek

Bakan Kurtulmuş, Türkiye'ye kruvaziyerle turist getiren A Grubu seyahat acentalarına yolcu başına 30 dolar teşvik verilmesine ilişkin destekle ilgili de "dönemsel sistemi" içeren yeni bir çalışmayı planladıklarını bildirdi.

Turizm desteklerini mevsimselliği ön plana alarak 12 aya yayılacak şekilde vermeyi istediklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Kruvaziyer desteklerinde de hem gelinen limanların sayısını arttıracağız hem de yine mevsimselliği dikkate alacağız. Diyelim ki yüksek sezonda getirene 25 dolar, ölü sezonda getirene 45 dolar, normal sezonda ise 35 dolar turist başına destek vereceğiz. Yani desteği hem çeşitlendirerek hem de gelinen liman sayılarını arttırarak çok daha güçlü bir teşvik sağlamış olacağız."