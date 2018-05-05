Krylya Sovetov - Kuban Krasnodar maçı istatistikleri

Rusya FNL maçında Krylya Sovetov ile Kuban Krasnodar, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Krylya Sovetov 79 puanla 2. sırada, Kuban Krasnodar 48 puanla 9. sırada bulunuyor. Krylya Sovetov son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Kuban Krasnodar son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 471. İddaa'da Krylya Sovetov kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Kuban Krasnodar kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Krylya Sovetov son hafta oynanan Dinamo Moscow maçında 0-0 berabere kaldı.

Kuban Krasnodar ise Rostov maçında 2-1 yenildi.

Krylya Sovetov, evinde 14 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 31 gol atıp 7 gol yedi.

Kuban Krasnodar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Kuban Krasnodar, deplasmanda 24 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.