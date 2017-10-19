Vladimir Putin'in politik danışmanının kızı Kseniya Sobchak 2018 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.
Adaylığını hazırladığı bir videoyla duyuran Sobchak, bunun protesto amaçlı bir adaylık olduğunu söyledi. Sobchak, tüm adaylara karşı olan seçmenlerin kendisine oy vererek bu yolla tepki göstermesin istedi.
Rusya'da yaptığı eğlenceli televizyon programlarıyla tanınan muhalif sunucu adaylığını açıkladığı TV Rain'de yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz 17 yıl boyunca büyüyen yeni jenerasyon, sivilleşmiş ve Avrupalı, farklı bir Rusya görmek istiyor" ifadelerini kullandı.
Sobchak'ın adaylığı Rusya'da farklı tepkilere yol açtı. Kremlin, "Seçimlere katılma hakkı var" açıklaması yaparken, bazı muhalifler bunun Kremlin tarafından desteklenen bir adaylık olduğu görüşünde birleşiyor.
Sobchak'ın üç gün önce St Petersburg'da Putin ile başbaşa bir görüşme yapmış olması muhaliflerin 'Kremlin destekli adaylık' tezini güçlendiren gelişmelerden biri oldu. Muhalifler, Kremlin'in bu yolla seçimlere meşruluk kazandırmak istediğini ve liberal muhalefeti bölmeyi planladığını belirtiyor.
Kseniya Sobchak ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Babası hakkında hazırladığı belgesel nedeniyle Putin ile bir araya geldiğini belirten Sobchak, "Yönetimle direkt veya dolaylı hiçbir iletişimim yok. Onların teşviğine ihtiyacım yok. Ne yapacağıma kendim karar verebilirim" ifadelerini kullandı.
Kseniya Sobchak'ın babası Anatoly Sobchak, 1990'lar St Petersburg Belediye Başkanı olarak görev yapıyordu. Vladimir Putin ise Sobchak'ın yardımcısı konumundaydı. 2000 yılında hayatını kaybeden Sobchak'ın, Putin'in birçok politik konuda akıl danıştığı isimlerden biri olduğu biliniyor.
Rusya'da 2018 yılının Mart ayında yapılacak seçimler için Vladimir Putin henüz adaylığını ilan etmedi.
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Misafir 17 saat önceben hiç düşün meden oyumu veririm sonu nereye giderse gitsin30
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Misafir 18 saat önceInsanin oy veresi geliyor :)90
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Misafir 18 saat önceben bile oy atarım ablaya60