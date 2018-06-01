KTP Kotka - Haka karşılaşma önü

Finlandiya Ykkönen heyecanı devam ediyor. KTP Kotka, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Haka takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 7 puanlı KTP Kotka 6. sırada bulunuyor, Haka 7 puana sahip ve 4. sırada. KTP Kotka, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Haka, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 216. İddaa'da KTP Kotka kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Haka kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

KTP Kotka son haftadaki Haka müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Haka ise KTP Kotka karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

KTP Kotka, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. KTP Kotka, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Haka, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Haka, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.