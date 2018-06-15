KTP Kotka - Jaro karşılaşma önü

KTP Kotka ve Jaro, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:30. Maç öncesi KTP Kotka 9 puanla 6. sırada, Jaro 11 puanla 3. sırada bulunuyor. KTP Kotka son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Jaro son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 201 kodlu maçta; İddaa oynayanlar KTP Kotka kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Jaro sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler.

KTP Kotka son hafta oynanan Haka maçında 3-3 berabere kaldı.

Jaro, GrIFK karşılaşmaında 2-4 yenildi.

KTP Kotka, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. KTP Kotka, kendi sahasında 4 gol attı, 3 gol yedi.

Jaro, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jaro 8 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.