KTP Kotka - Klubi 04 sahaya çıkıyor

Finlandiya Ykkönen heyecanı devam ediyor. KTP Kotka, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Klubi 04 takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:30. 3 puanlı KTP Kotka 4. sırada bulunuyor, Klubi 04 3 puana sahip ve 8. sırada. KTP Kotka, son 5 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Klubi 04, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 601 kodlu maçta; İddaa oynayanlar KTP Kotka kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Klubi 04 sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

KTP Kotka önceki hafta Miki Mikkeli mücadelesinde 4-1 kazandı.

Klubi 04, Kultsu karşılaşmaında 1-2 kazandı.