Küba'dan 'sağlık saldırıları' iddiasına yanıt!

Küba, ABD'nin Havana Büyükelçiliğindeki diplomatların gizemli şekilde işitme kaybına uğramasında herhangi bir dahli ya da bilgisi olmadığını yineledi.

Küba Dışişleri Bakanlığından diplomat Josefina Vidal, Washington'da düzenlenen bir toplantıda, Küba'nın, kendi topraklarında herhangi bir yabancı diplomatın ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın "sağlık saldırıları" olarak nitelendirdiği duruma uğramasına asla müsaade etmeyeceğini belirtti.

Washington'daki Küba Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Küba, topraklarında yabancı diplomatların korunmasına yönelik yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hükümetin olaylarla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiği ve ABD'den iş birliği talep ettiği hatırlatıldı.

Bu arada Küba, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı eleştirilere itiraz etti.

Havana yönetimi, kendisi için "yozlaşmış ve istikrarı bozucu" ifadelerini kullanan Trump'ın açıklamasını "saygısız ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

ABD'nin Havana'daki Büyükelçiliğinde geçen yıldan bu yana diplomatların ve aile fertlerinin aralarında olduğu en az 21 kişide, bir tür sonik cihazdan kaynaklandığı sanılan beyin hasarı, işitme kaybı gibi çeşitli rahatsızlıklar görüldüğü kaydediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, geçen ay yaptığı açıklamada, diplomatların nasıl bir saldırıya maruz kaldığı yönünde ellerinde henüz net bilgi olmadığını belirterek soruşturmanın ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğünü belirtmişti.