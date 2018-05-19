Küba düşen uçakta ölü sayısını 110 olarak açıkladı

Küba'da Havana'da Jose Marti Uluslararası Havaalanı'ndan kalkışından hemen sonra düşen boeing 737 tipi uçakta 110 kişinin öldüğü açıklandı.

Jose Marti Uluslararası Havalimanı'nda, Cubana de Aviacion Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra düşmüştü.

İlk uçuşunu 1979'da yapan yaşlı Boeing 737 yolcu uçağı üstünde 110 kişiyle Havana havalimanından kalmasından hemen sonra yandı. Müfettişler uçağın enkazında düşüş sebebini belirlemek için deliller topladı.

Bu olayın, geçen 30 yıl içindeki en büyük havacılık felaketi olduğu ve bu kazanın 2010'dan sonra meyana gelen 3. kaza olduğu kaydedildi. 39 yaşındaki uçak, Küba’nın doğu kesimindeki Holguin’a gitmek üzere kalkmıştı.

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