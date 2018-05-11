Kuban Krasnodar - Tom Tomsk rakamlar

Kuban Krasnodar ve Tom Tomsk, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:00. 48 puanlı Kuban Krasnodar 9. sırada bulunuyor, Tom Tomsk 40 puana sahip ve 14. sırada. Kuban Krasnodar son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Tom Tomsk, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 198 kodlu maçı oynayanlar; Kuban Krasnodar galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Tom Tomsk galibiyet oranı 2.70.

Kuban Krasnodar son haftadaki Tom Tomsk müsabasında 2-0 yenildi.

Tom Tomsk, Kuban Krasnodar karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kuban Krasnodar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Kuban Krasnodar, kendi sahasında 20 gol attı, 17 gol yedi.

Tom Tomsk, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tom Tomsk 15 kez gol sevinci yaşadı, 35 kez topu ağlarında gördü.