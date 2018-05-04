HT Magazin'de yer alan habere göre, fotoğraf sanatçısı Levent Yavuz’la çalışan sanatçı, albümün kapağını, Yavuz’un 40 yılda Türkiye’nin dört bir yanını gezerek çektiği her yöreden insanımızın portre fotoğraflarıyla süsledi. Albümde 12 parça yer alıyor.

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