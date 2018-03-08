Çakmakçılar Yokuşu Sağır Han’ın çatısında bulunan ve kültür-sanat merkezi olarak faaliyete geçen eski eser statüsündeki ‘Kubbe İstanbul’a yapılan restorasyon, ruhsat alamadı. Gazete Habertürk'teki habere göre; Harun Reşit Göktaş ve Fahri Akdağ, 3 yıl önce 500 bin TL’ye ‘Kubbe İstanbul’un restorasyonunu bitirdikten sonra burada kültürel hizmet vermek için belediyeden ruhsat talep etti. Belediye “Burası tarihi tescilli yapı” diyerek ruhsat vermeyince kısa sürede gençlerin gözdesi haline gelen Sağır Han’ın çatısındaki Kubbe İstanbul’un kapısına mühür vuruldu.

Belediye yetkilileri, ‘Kubbe İstanbul’un eski eser tescilli yapı olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: “Belediyemize gelen şikâyetler üzerine yapılan tespit sonucu yapıda mevcut sıvaların sökülerek geniş kapsamlı izinsiz tadilatlar yapıldığı görülerek, İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na durum iletilmiş ve yasal işlemlere esas olmak üzere görüş talep edilmiştir. İşyerinin ruhsat talebi ise uygun görülmemiş olup şikâyete konu işyeri ruhsatsız faaliyeti nedeniyle mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir.”

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