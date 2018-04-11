Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Gazi Orhan Bey Camisinin 29 metre yüksekliğindeki ana kubbesine yuva yapan ve 4 yumurtası bulunan bir çift leylek, görenlerin dikkatini çekiyor.

AA'nın haberine göre ilçe merkezindeki eski pazar yerinin arsası satın alınarak Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1981 yılında temeli atılan ve 2000 yılında ibadete açılan Gazi Orhan Bey Camisi, hizmete girdiğinden bu yana 18 yıldır kubbesinde leylek ağırlıyor.

Her yıl bahar aylarında gelerek yuva yapan leylekler, yumurtalarından çıkan yavruları büyüttükten sonra sonbahara doğru daha sıcak bölgelere göç ediyor.

Caminin dört yarım kubbe üzerine inşa edilmiş, 14,5 metre boyundaki dört fil ayağına 8 çeyrek kubbe ile desteklenen 29 metre yüksekliğindeki ana kubbesinin bu yılki konukları ise yumurtalarından çıkması durumunda 4 yavru büyütecek.

Leyleklerden birisi yiyecek ararken diğeri yuvada bulunan 4 yumurtayı titizlikle koruyor.

Cami altında esnaflık yapan Halis Özen, her yıl caminin leyleklere ev sahipliği yaptığını belirterek, çift olarak gelen leyleklerin yavrularını büyüttükten sonra göç ettiğini söyledi. Özen, baharda leyleklerin gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Aytaç Civek ise 9 yıldır esnaf olduğunu belirterek, bu işe başladığından bu yana cami kubbesinden bahardan yaz sonuna kadar leylek gördüğünü anlattı.

"LEYLEKLER KADAR HEYECAN DUYUYORUZ"

Leyleklerin genelde mart ayı sonunda geldiğine değinen Civek, "Yumurtalarını bırakır, yavrularını büyütür sonra da giderler. Bu yılki konukların 4 yumurtası varmış. İnşallah yumurtadan hepsi çıkar, kazasız belasız büyütürler ve göç ederler." dedi.

Adem Yazıcı da leylekleri yıllardır gördüklerine işaret ederek, "Cami yapıldığından bu yana leylekler yuva yapıyor. Onlar gelince baharın geldiğini anlıyoruz. Onlar gelince huzur buluyoruz. Özellikle yavruları uçurmaya başladıkları anda leylekler kadar heyecan duyuyoruz." ifadesini kullandı.

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