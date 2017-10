Kubilay Aka: ‘Çukur’un sıcaklığı hepimizin içine işledi

Yeni nesil oyuncular arasında adından söz ettirmeyi başaran Kubilay Aka, şu sıralar SHOW TV’de izleyiciyle buluşan ‘Çukur’ dizisinde canlandırdığı Celasun karakteriyle gündemde. Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil ve Nebil Sayın gibi isimlerin yer aldığı ‘Çukur’da gençliği ve toyluğu ile öfkesi birleşince yanlış yollara sapan Celasun’u canlandıran Kubilay Aka ile çekimlerin gerçekleştirildiği Balat’ta buluştuk…



Size ne “Çukur’da ben de olmalıyım” dedirtti?



Senaryoyu ilk elime aldığımda dizinin sürükleyici bir hikâyesinin olması beni çepeçevre kavradı. İlk dört bölümün senaryosunu bir çırpıda okudum, düşünün! Öte yandan projede Aras Bulut İynemli’den tutun Ercan Kesal’a kadar uzayan geniş ve kaliteli bir kadronun içerisinde olmayı kim istemezdi ki?



Celasun, ‘Çukur’un dışına hiç çıkmamış, düzene karşı ve asi davranışları olan bir karakter. Öfkesinde haklı mı sizce?



Her kötü karakterin özünde bir kötü olma sebebi vardır. Dizimizde Celasun, babası öldükten sonra öfkesi doğrultusunda ilerlediği için her şeye kapalı. Ona yaklaşmaya çalışanlar oluyor ama o bunların hiçbirini umursamıyor. Celasun’un sadece öfkesi yok vicdanı da var! Bu karakteri canlandırmak bana kendimi haklı ve güçlü hissettiriyor.



Yapı itibarıyla siz nasıl birisiniz peki?



Celasun, gözü kara biri. Ben ise temkinli bir insanım. Öfkelendiğimde yutkunurum, dış etkenleri de düşünürüm. Sabırlı bir yapım var.



Celasun ne demek?



İlk başta Karadeniz yöresine ait bir isim diye düşündüm. Ama araştırma yaptığımda kelime anlamının kahraman, atik ve cesur olduğunu öğrendim. Oldukça orijinal bir isim.



Mahalle demişken, mahalle kültürünü yaşayan şanslı çocuklardan mıydınız?



İzmit'teki mahallemizde büyüdüm. Çok şükür, yaşayanlardanım. Kunduramla toplara da vurdum, üstümü başımı toz duman da yaptım. Küfür etmeyi de mahallede öğrendim, evde küfür etmemeyi de! Ama maalesef günümüzde mahalle kültürü pek kalmadı. Mahalle kültürüne her bireyin destek çıkması lazım! Mesela çekimlerin yapıldığı Balat'ta mahallenin sıcaklığı hepimizin içine işlemiş durumda.



Set ortamınız nasıl peki, erkekler arasında rekabet ne düzeyde?



Rekabet yok, daha çok eğlence var. Dizinin erkekleri arasında yer alan Aras Bulut, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan gibi isimlerle güzel bir uyum yakaladık. Birbirimize köstek değil, destek oluyoruz.



‘Aksiyon eksik olmayacak’



‘Çukur’ ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Sizce seyirciyi hangi noktadan yakaladı?



Dizide mafyalar, mafya babaları var ama öte yandan başrolde yer alan Aras Bulut İynemli ile Dilan Çiçek Deniz arasında Paris’e kadar uzanan güzel bir aşk hikâyesi de var. Çukur’u sadece erkek işi olarak değerlendiremeyiz! Kadın seyircilere de hitap ediyoruz. Her karakterin kendine has bir derinliği ve hikayesi var zaten! İlerleyen bölümlerde sürprizler katbekat artacak, aksiyon da bir an bile olsun eksik olmayacak!



‘Eleştiri olmazsa gelişim olmaz’



‘Vatanım Sensin’ sayesinde ciddi bir hayran kitlesine ulaştınız. Şimdi ‘Çukur’la izleyici karşısındanız. Ne tür mesajlar alıyorsunuz?



Yeri geliyor sevgi dolu mesajlar, yeri geliyor eleştirel yorumlar alıyorum. Beğenenler de beğenmeyenler de başım üstüne. Eleştiri olmazsa gelişim olmaz!



Yakışıklı olmak avantaj mı yoksa dezavantaj mı?



Bence dezavantaj. Toplumumuzda bir önyargı var maalesef. Mesleğe 1-0 geride başlıyorsunuz. İnsanlar bana yakışıklı değil yetenekli desinler, başka bir şey istemiyorum.



Setten ayrı zamanlarında kick-boks yapan Kubilay Aka, “Spor sayesinde zinde kalıyorum. Boks benim için bir nevi nefes alma alanı” diyor.



‘9 yaşında oyuncu olmaya karar verdim’



Henüz 22 yaşındasınız ama daha olgun bir duruşunuz var…



Ben henüz sekiz yaşındayken babam işi gereği sürekli yurtdışına çıkıyordu. Ben evde annem ve kardeşimle kalıyordum. Onlara bir nevi babalık yaptım. Öte yandan yaşıtlarımla bir araya geldiğimde bile tavırlarımla baba gibi olabiliyorum. Korumacı bir tarafım var. 14 yaşından itibaren yazları boş geçirmemek adına Ayvalık’ta çeşitli dükkânlarda çalışmaya başlamıştım.



Oyuncu olmaya ne zaman karar verdiniz?



Dokuz yaşında! Televizyonda reklamları ve dizileri izlerken, ekranda olan insanlardan neyim eksik diye hep düşündüm. Babam asker emeklisi olduğu için bu fikre karşı çıkmadı ama kolunda bir altın bileziğin olsun dedi. Şu an hâlâ havalimanı yönetimi okuyorum. Konservatuar okuyamadım ama ilerleyen dönemde okuyacağım!



‘Çukur’, Koçova Ailesi’nin elinde bulunan İstanbul’un en belalı mahallelerinden Çukur’da yaşanan

macera, aksiyon ve aşk dolu bir hikâyeyi konu alıyor.



‘Romantiğimdir ama şiir okuyamam’



‘Çukur’un asi çocuğu Celasun’un aşka bakış açısı da merak konusu. Günlük yaşantınızda romantik misinizdir mesela?



Romantiğimdir, özel günleri unutmam ama şiir falan okuyamam. Sevdiğim kişiyi küstürdüğümde gönül almasını bilirim. Şiir okumasam da, “Ben aşk nedir bilmem. Eski kafalıyım. Bir seni bilirim. Bir de adın geçtiğinde sıkışan kalbimi” adlı dizeleri çok severim. Aşkın da en güzel tanımı bu olsa gerek!

Kubilay Aka