Milli tekvandocu Kübra Dağlı, 2. Dünya Plaj Poomsae Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndaki şampiyonada Türkiye'yi temsil eden tek sporcu Kübra Dağlı'nın 3 madalya elde ettiği bildirildi.

Milli sporcu, bireysel poomsae 18-30 yaş ve yüksek kırış kategorilerinde dünya şampiyonluğuna ulaşarak 2 altın madalyanın sahibi oldu. Kübra Dağlı, serbest stil bireysel poomsae kategorisinde ise bronz madalya elde etti.