Üniversite öğrencisi Kübra Dere’nin ayağının koptuğu, 8 kişinin de yaralandığı Kabataş’taki halk otobüsü kazasıyla ilgili karar açıklandı. Mahkeme, otobüs şoförü Eyüp Er’i, “Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığın 1 yıl ehliyetine el konulmasına da hükmetti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Eyüp Er ile kazada ayağından yaralanan Recep Özsoy katıldı. Mahkeme, müşteki Recep Özsoy’un davaya katılma talebini kabul etti.



"MÜVEKKİLİM ELİNDEN GELİNİ YAPMIŞTIR"



Duruşmada söz alan sanık Eyüp Er’in avukatı, birden fazla rapor olduğunu belirterek "Raporlarda şoförün kusurlu olduğunun yanısıra tespit edilmemiş ise de ortak kanı olarak aracın o an için teknik bir arıza yaşadığı ortadadır. Müvekkilim yayalara çarptmamak için çok büyük çaba sarfetmiştir. Elinden geleni yapmıştır. Öncelikle müvekkilimin beraatını aksi halde lehe olan tüm hükümlerin uygulanmasını talep ederiz” dedi.



Müşteki Recep Özsoy’un avukatı da tüm raporlarda kusur durumunun sabit olduğunu, sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi. Sanık Eyüp Er ise “Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Beraatımı talep ederim. Suçsuzum” dedi.



2 YIL 1 AY HAPİS



Mahkeme dava ile ilgili olarak sanık Eyüp Er’i “Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığın 1 yıl ehliyetine de el konulmasına hükmetti.

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