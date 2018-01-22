Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Afrin'deki PKK/PYD-YPG'li teröristlerin yaptığı roketli saldırıda hayatını kaybeden 60 yaşındaki Suriyeli Nadir Faris'in saldırı sırasında kucağındaki yetim torunu için alışveriş yaptığı ortaya çıktı. Talihsiz adamın oğlu, babasının devlet nezdinde şehit olarak vasıflandırılmasını istedi.

Zeytin Dalı Harekatına misilleme yapan PKK/PYD-YPG'li teröristler, dün öğle ve akşam saatlerinde Afrin'deki mevzilerden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 11 roket attı. Saldırıda 1 kişi öldü, 47 kişi yaralandı. Saldırıda hayatını kaybeden Suriye uyruklu emekli asker 60 yaşındaki Nadir Faris'in, elektrik akımına kapılarak ölen oğlunun babasız kalan torunlarına alışveriş yapmak için saldırı esnasında Reyhanlı çarşısında olduğu ortaya çıktı.

BAŞINDAN YARALANDI

Roket parçalarına hedef olan Nadir Faris'in o an kucağında olan torunu 5 yaşındaki Rıdvan Faris de başından hafif yaralanarak şans eseri hayatta kaldığı öğrenildi.

Nadir Hasan Faris'in oğlu Hasan Faris, yaptığı açıklamada terör örgütü PKK/YPG-PYD'ye tepki göstererek şunları söyledi:

"Savaşta evlerimiz yıkıldı, 6 ay önce Türkiye'ye sığındık. Bunlar sivil insanları katleden zelil insanlardır. Babam da bir sivildi. Savaşla alakası olmayan bir masumdu. Onlar sivilleri öldüren katiller. Zeytin Dalı Harekatı da inkarcı teröristleri yok etmek için yapılmış bir harekettir" diye konuştu.

Kendilerine göre babasının şehit sayıldığını dile getiren Hasan Faris, "Devletten de maddi olarak bir isteğimiz yok ama babamın şehit olarak vasıflandırılmasını, şehit olarak itibar görmesini istiyoruz" dedi.

hatay

reyhanlı

haberler

hatay haberler

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER