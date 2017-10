İzmir'de doğduktan hemen sonra "hipoplastik kalp sendromu" teşhisi konulan 1,5 yaşındaki Furkan Alatürk, 18 aylık ömründe ikişer kez kalp ve beyninden ameliyat edildi, böbrek yetmezliği yaşadı, günlerce yoğum bakım ünitesinde kaldı ama yaşam mücadelesinden vazgeçmedi.

AA'nın haberine göre; Çiğli ilçesinde yaşayan Semra ve Gökhan Alatürk çifti 3 yıl önce dünya evine girdi. Evlendikten bir yıl sonra ikizlerine hamile kalan Semra Alatürk, bir bebeğini 6,5 aylıkken karnında kaybetti.

Yumurtalıklarındaki kitle nedeniyle ameliyat edilen Semra Alatürk, 1 Haziran 2016'da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diğer bebeğini dünyaya getirdi.

"Furkan" adı verilen bebeğe doğumundan hemen sonra "hipoplastik sol kalp sendromu" tanısı konuldu ve henüz 7 günlükken kalp ameliyatı geçirdi. Aort damarında daralma olduğu anlaşılan Furkan bebeğe 5 aylıkken zatürre ve böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Kalp sorunu nedeniyle 1 yaşında yeniden ameliyat masasına yatırılan Furkan bebeğin damarları genişletildi ama bu kez beyin kanaması geçirdi. Minik Furkan son 6 ayda 2 kez beyin ameliyatı oldu ve kafasına şant takıldı.

Ömrünün neredeyse tamamını hastanelerde geçiren Furkan bebek, küçücük bedeniyle yattığı ameliyat masalarından kalkıp yeniden gözlerine açarak hayata tutunmayı başardı.

"YAŞAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Anne Alatürk, bebeğinin çok ciddi sağlık sorunları olduğunu ancak hiçbir zaman umudunu kaybetmediklerini söyledi.

Evladının başından hiç ayrılmadığını, aldığı her nefesi takip ettiğini dile getiren Alatürk, "Furkan'ın yaşadığı her gün aslında bizim için mucize. Evladımın başına bir şey gelmesinden çok korkuyorum, onun için sürekli yanındayım." dedi.

Furkan'a doğumundan hemen sonra "hipoplastik sol kalp sendromu" tanısı konulduğunu aktaran Alatürk, doktorların, "bu şekilde rahatsızlığı bulunan çocukların yaşaması çok zor" demelerine rağmen ümidi kesmediklerini anlattı.

Oğlunun şimdiye kadar ikişer kez kalp ve beyin ameliyatı olduğunu ifade eden anne Alatürk, şöyle konuştu:

"Kalbi gelişmeyen bir çocuk yaşayabilir mi? Doktorlar yaşarsa yine ameliyat edeceklerini söylüyor. Bir kalp kapağı fazla gelişmiş, diğeri ise fazla dar. Günlük ilaç alıyor. Sürekli kontrol altında ve özel mamalar veriliyor. Böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize de giriyor. Çocuğumun acı çektiğini gördükçe üzülüyorum. 'Her an ölebilir, durumu kritik' diyorlar. Yaşamasını mucize görüyorlar. Bunu biliyorum ve her gece oğlum için dua ediyorum, onun yaşaması için elimden geleni yapıyorum."

Furkan'ın yaşam savaşına bir de geçim mücadelesinin eklendiğini dile getiren anne Alatürk, eşinin inşatlarda çalıştığını ancak ekonomik sıkıntı yaşadıklarını vurguladı.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk kalp ve damar cerrahisi uzmanı Onur Işık, Furkan bebeğin, ağır sağlık sorunları ile dünyaya geldiğini, doğumsal anomalinin tüm vücut sistemini etkilediğini, hastalığın damarlarda, böbreklerde, beyinde hasara neden olduğunu kaydetti.

Ege Bölgesi'nde bu anomali ve eşlik eden hastalıklarla yaşayan çocuğa rastlamadıkları bilgisini veren Işık, Furkan Alatürk'ün hayata tutunması için gerekli tıbbi müdahaleleri yaptıklarını, çocuğun sağlık durumunu yakından takip ettiklerini bildirdi.

hipoplastik sol kalp sendromu

izmir