"Küçük çaplı tavuk çiftlikleri de denetlensin"

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı da olan Kula yaptığı açıklamada, 24 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nde yer alan "yetiştirme metodu kodu" uygulamasının çok doğru ve yerinde olduğunu belirtti.

Uygulamayla tüketicinin, aldığı yumurtanın organik, serbest dolaşan, özgür veya kafes tavuğundan elde edildiğini rahatça anlayabileceğini dile getiren Kula, sektörde denetimin çok önemli olduğuna işaret etti.

Yumurta üzerinde, yetiştirme metodunu da içeren kodlamaların bulunmasına ilişkin zorunluluğun, 2 binden fazla tavuğun bulunduğu çiftlikleri kapsadığına dikkati çeken Kula, "Biz hiçbir numarası olmayan, işletme numarası bulunmayan çiftliklerin de denetlenmesi taraftarıyız" dedi.

KODLU YUMURTALAR GÜVENLE TÜKETİLEBİLECEK



Kula, şöyle devam etti:

"Kayıt altında olan işletmelerde, yani Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerinde kümes numarası sahibi olan işletmelere yeni kod getirilmişti. Bu numaraların önüne organik, serbest dolaşan, kafeste yaşayan hayvanlar için kodlar, numaralar verildi. Tüketicilerimize üzerinde hiç numarası olmayan, kaydı olmayan yumurtaları tüketmemeleri yönünde tavsiyem olacak. Çünkü bunlar sistemin içinde olan veya herhangi bir denetim, kontrol altında olan işletmeler değildir. Numaralı, kodlu yumurtalar güvenle, sağlıkla tüketilecek ürünlerdir."

Her üreticinin denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Kula, "Bir tarafta denetlenenler bir tarafta denetlenmeyenler var. Bu şekilde olduğu zaman haksız rekabet ortaya çıkıyor. Tüketici kandırılabiliyor" ifadesini kullandı.



"2 BİN TAVUK ALTINDA KALANLAR DA DENETLENMELİ"



Özelikle pazar yerlerinde veya küçük bakkallarda "serbest tavuk yumurtası", "gezen tavuk yumurtası" adı altında satış yapıldığını anlatan Kula, şunları kaydetti:

"Bu yüzden küçük çapta üretim yapan çiftlikler de denetlenmeli. Şu anda 'serbest tavuk' diye bir şey çoğaldı Türkiye'de. Tüketici de her denilene inanıyor, kandırılıyor. Bu serbest dedikleri tavuklar da fabrikalardaki yemi tüketiyor. Bunları üretenler, 2 bin tavuk altında olan işletmeler. Denetim altında değil, kontrol ve kayıt altında değil. Burada da bir düzenlemeye gidilebilir. Belirli sayının altında olan işletmelerin denetimden muaf olması oldukça sakıncalı bir durum. Herkesin denetim altında olması lazım. Bizler yıllardır bu denetimin altında olan ve toplumun tüketebileceği düzeyde üreten işletmeleriz, buna özen gösteriyoruz."



1 MİLYARA YAKIN KAYITLI YUMURTA ÜRETİLİYOR



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, 1 sıvı yumurta işleme tesisi ile 32 yumurta paketleme tesisinin bulunduğu Balıkesir'de geçen yıl 993 milyon 908 bin kayıtlı yumurta üretildiğini belirtti.

24 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği ile yumurtanın üretildiği yerin özeliklerini belirten kod uygulamasının zorunlu hale getirildiğini ifade eden yetkililer, tebliğle A sınıfı yumurtada yumurtlama tarihi yazılması zorunluluğunun kaldırıldığını, işletme ve kümes kodunun başında olmak şartıyla yetiştirme kodu yazılması zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Yetkililer, yetiştirme kodunun, işletme ve kümes numarası önüne, organik yumurta için 0, serbest dolaşan tavuk yumurtası için 1, kümeste kafessiz üretilen yumurta için 2 ve kafeste yetiştiricilik için 3 şeklinde yazılacağını kaydetti.

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