Küçük çocuk trenin altında kaldı: Feci kaza kamerada

Edinilen bilgiye göre olay, 15 Kasım günü Osmaniye'de bulunan tren garında meydana geldi.

İHA'nın haberine göre; öğle yemeği için okuldan çıkıp eve doğru giden ortaokul öğrencisi Muhammet Mehmet Gelebek (12), arkadaşlarıyla birlikte hareket halindeki trenin arkasından koşmaya başladı. Bir anda dengesini kaybederek trenin altında kalan talihsiz çocuk, hayatını kaybetti.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Mehmet Gelebek ve arkadaşlarının tren yoluna doğru koştuğu ve Gebelek’in dengesini kaybederek trenin altına düştüğü görülüyor.

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