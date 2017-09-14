Küçük filozof sosyal medyayı salladı! "Yeter artık anne, herkesi rahat bırak"

Annesi, oğlunun isyanını kameraya çekip yayınladı. Video kısa sürede paylaşım rekoru aldı. İzleyenler küçük çocuğun söylediklerine hem güldü hem de hak verdi.

"YETER ARTIK ANNE"



Küçük çocuk, "Bütün apartmanlar, bütün ülke, bütün güzel hayvanlar, rahat olsun. İnsanlar da rahat olsun. Telefonlar da birazcık dinlensin. Ağaçlar, havalar, sular, buzlar hepsi gerçek, biliyor musun? Neden böyle yapıyorsun? Sen bütün ülkeyi üzüyorsun. Bizi üzüyorsun. mesela, Zahide'ye yumurta yap diyorsun. Bana ekmek al diyorsun, yeter artık anne." diyerek annesine isyan etti.

"HERKESİ RAHAT BIRAK"



Küçük çocuk isyanına şöyle devam etti: Babama da işe git diyorsun, istediğinde gitsin ne var? Abime de işe git diyorsun. Herkes istediğinde işe gitsin. Bana da ödev yap diyorsun, istediğimde yaparım. İstediğimde yatmak istiyorum mesela. Hayat böyle bir şey olsun anne, herkesi rahat bırak. Tamam mı?

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORU KIRDI



Küçük çocuğun dünyaya ve hayata bakış açısındaki içtenliğe hayran kalan izleyenler olumlu tepkiler verip, minik çocuğun sözlerini destekleyen mesajlar attılar.

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