Küçük Hamza'dan ilk yaşam tepki umutlandırdı

Konya'da oynadığı sırada süs havuzuna düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayata tutunan 2 yaşındaki annesinin ayağına dokunmasının ardından tepki verdi.

İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Elmacıoğlu Sokak'ta bulunan bir sitede meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Hamza Öncüer, oynadığı sırada süs havuzuna düştükten sonra kalbi durmuş, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahale ile hayata tutunmuştu. Yapılan müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen küçük Hamza, hayati tehlikeyle acil servis yoğun bakımında tedavi altına alınmıştı. Küçük Hamza daha sonra hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesine alındı. Küçük Hamza'nın yakınları çocuklarının hastaneye geldiği ilk günden itibaren hastanede bekleyişlerini sürdürüyor. Hamza'nın amcası Şeyhmus Dal, olayla ilgili, "Pazartesi günü abisi ve küçük çocuklarla beraber parkta oynarken, biranda Hamza'nın kaybolduğunun farkına varıyorlar. Daha sonra tabii ki annesi ve yengesine haber veriyorlar. Haber verdikten sonra annesi ve yengesi komşularla beraber telaşlı bir şekilde çocuğu aramaya gidiyorlar. Daha sonra çocuğun havuza girdiğini öğreniyorlar. Tabii oradan geçen duyarlı bir çocuk da, çocuğu görüyor ve çıkarıyor daha sonra ambulans çağrılıyor. Ambulansın çağrılmasıyla beraber özel hastaneye getiriyorlar. Fonksiyonel olarak kalbi durmuştu o zaman. Orada yapılan müdahalelerle beraber kalbi çalıştı ve daha sonra 2-3 saat içerisinde tıp fakültesine sevk ettiler. Buraya geldiği zaman aynı şekilde kalbi çalışıyordu, diğer bazı organları sıkıntı görmüştü. Pazartesi'den beri burada. Yapılan müdahalelerle beraber şimdi inşallah daha iyiye doğru gidiyor. Sonuç olarak şunu söylüyorum inşallah daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK HAMZA'DAN İLK YAŞAMSAL TEPKİ



Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Hamza Öncüer'in annesinin yoğun bakım ünitesine girdiği sırada çocuğunun ayağına dokunması sonucu tepki verdiği öğrenildi. Amca Şeyhmus Dal, "Dün itibariyle annesi çocuğu görmeye giderken ayağına dokunurken tabii ki ayağını hissettiğini, yani tepkiye etki olduğunu görüyor. Bu da tabii ki iyiye işarettir, hayra delalettir. İnşallah çocuğumuz iyi olacak tüm temennimiz budur, dua ediyoruz Rabbimize" şeklinde konuştu.

HERKESTEN DUA BEKLİYORUZ

Amca Şeyhmus Dal, Hamza'nın beyin tomografisinin çekildiğini belirterek, "Doktorlarımızın dediğine göre 2-3 gün sonra açıklanacakmış. İnşallah bu çıktığı zaman her şey daha net olacak. Sonuç itibariyle biz şunu söylüyoruz; bizi tanıyan tanımayan tüm kardeşlerimizden dua bekliyoruz" dedi.