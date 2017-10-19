Sadr'dan Kerkük açıklaması

Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küçük Irak olan Kerkük’ün barışçıl yaşama örnek olmasını istiyoruz." dedi.

Kentteki güvenlik durumuyla ilgili Sadr, oradaki bileşenlerin hiçbir etnik ve mezhepsel saldırıya uğramamasını dilediğini kaydetti.

Kerkük

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