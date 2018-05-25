Logo İşbaşı, sistemde kayıtlı hazır fatura şablonları yardımıyla saniyeler içinde satış faturası düzenleme imkânı sunuyor.

Küçük işletmeler için ücretsiz olarak, web ya da mobil uygulamalar üzerinden anında fatura kesme, kaydetme, gönderme ve çıktı alabilmeyi mümkün kılan Logo İşbaşı ile e-fatura, borç/alacak takibi, tahsilat, kasa ve banka takibi gibi ön muhasebe işlemleri yakın zamanda online olarak takip edilebilecek.

Logo İşbaşı ile ilgili bilgi veren Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş. Genel Müdürü Cahit Güvensoy, sundukları yeni uygulamayla, esnaf ve küçük işletmelerin, alışkanlıklarını değiştirerek mobil çağa geçme fırsatını sağladıklarını ifade etti. “Logo’nun 34 yıllık tecrübesiyle küçük işletmelerin verimliliğini artırarak yaşamlarını kolaylaştıran mobil çözümler sunmak hedefiyle Logo İşbaşı’nı hayata geçirdik. Türkiye için bir ilk olan sesli komut özelliği sayesinde, küçük işletmelerin saniyeler içinde fatura kesmesine imkân tanıyor ve mobil haldeyken bile işlerini yöneterek, rekabette bir adım öne çıkmalarına yardımcı oluyoruz. İlk etapta Android cihazlar üzerinden kullanıma sunulan sesli fatura düzenleme özelliği, çok yakın bir süre içinde iOS cihazlar için de uygulamaya sunulacak.” dedi.