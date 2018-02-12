Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir düğünde ismi belirtilmeyen 5 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması üzerine yakınları küçük çocuğu aramaya başladı.

YARI ÇIPLAK YAKALANDI

AA'nın haberine göre; çocuk daha sonra Sedat K'nin (20) yanında bulunurken, vatandaşlar çocuğa cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettikleri şüpheliyi darbetti. Linç edilmemek için kaçan şüpheli, polis tarafından yarı çıplak halde yakalandı.

Bu sırada mahalle sakinlerinin zanlının babasının evine zarar vermemesi için de olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Üzerine çarşaf örtülerek Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı buradaki işlemlerinin ardından Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan zanlı daha sonra sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Levent Caddesi'nde toplanan bir grup da olaya tepki amacıyla protesto gösterisi düzenledi.

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