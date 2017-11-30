Küçük Meghan Markle'ın Buckingham pozu

İngiltere tahtının beşinci sıradaki vârisi Prens Harry (33) ile nişanlanan Meghan Markle’ın (36), 15 yaşında tatildeyken Buckingham Sarayı önünde çektirdiği fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Gazete Habertürk'ün haberine göre İngiliz Daily Mail Gazetesi, mayıs ayında Harry ile dünya evine girecek olan ABD’li oyuncu Markle’ın çocukluk fotoğraflarını yayınladı. Gazete, Markle’ın İngiltere’de Buckingham Sarayı önünde çektirdiği fotoğrafa atıfta bulunarak, “Hatıra fotoğrafı çektirdiği sarayın gelini oluyor” yorumunu yaptı.