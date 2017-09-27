“Küçük Mühendisler” serüveni Gaziantep’ten başlıyor

Gaziantep’te düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bu önemli projede, bir mühendis, bir anne ve bir başkan olarak işbirliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. “Türkiye’de yerel olarak başlatılan birçok önemli sosyal projenin daha önce de uluslararası boyutlara başarıyla taşındığını gördük. Bu projenin de Gaziantep’ten çıkıp, daha da büyüyeceği kanısındayız” diye vurguladı.

Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Şermin Yaşar’ın yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete’nin de katılımıyla, hem kitap tanıtıldı hem de proje kapsamında anaokulu öğretmenleri, ebeveynler ve 4-6 yaş çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi. Ebeveynler, Şermin Yaşar’ın küçük mühendislerin ilgisini çekebilecek oyunlarla ilgili önerilerini dinledikleri seminere katılırken, çocuklar da onlara özel olarak tasarlanmış Evin Küçük Mühendisleri Etkinlik Alanında, kitaptaki oyunların oynatıldığı interaktif bölüme katıldılar.

Proje kapsamında "Oyuncu Anne" olarak tanınan yazar Şermin Yaşar'ın hazırladığı "Evin Küçük Mühendisleri" kitabı ve seminerlerinin yanı sıra anaokulu öğretmenlerine, velilere ve okul öncesi çağdaki öğrencilere mühendisliğe ilişkin bilgi ve bilinç oluşturma konusunda eğitimler, seminerler ve oyun saatleri düzenlenmesi planlanıyor.

Türkiye’nin bilgi ve teknoloji çağında olduğunu, 2023 hedefleri doğrultusunda, dünyanın en büyük 10’uncu ekonomisi olmanın yolunun eğitimden geçtiğini vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu hedeflere ulaşmamız için yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız bulunuyor. Temelden başlamak şart. 0-17 yaş arası 794 bin gencimizin yaşadığı Gaziantep, yüzde 38’lik genç nüfusuyla bu proje için çok doğru bir başlangıç noktası olacak.”

Kast ve kasa döneminin geride kaldığına dikkat çeken Şahin, “Artık kafa dönemi yaşanıyor. Böyle bir dönemde, toplumun yarısının aklını yok sayan ülkeler elbette ilerleyemeyecek.

İKİNCİ MEZUNLARI VERDİK

Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ise konuşmasında "2015 yılında kadınların daha fazla ön plana çıkmaları ve mühendislik alanında daha fazla yer almalarını desteklemek amacıyla Aile ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı ile birlikte 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesini başlattık ve bu yıl bu projede ikinci mezunlarımızı verdik. 27 farklı ilden öğrencilere burs veriyoruz. Bu proje sadece bir burs programı olmakla kalmadı; öğrencilerin her birine staj imkanı sağladık ve en büyük eksiklileri olarak gördüğümüz İngilizce konusunda da online İngilizce konuşabilecekleri özel bir programları projeye dahil ettik. Bugün öğrencilerimizin bazıları Limak İskenderun Port'ta, Garanti Teknoloji'de, Kuzey Marmara Otoban inşaatında çalışmakta. Bu eğitim yılında da 100 tane kızımıza Türkiye'nin mühendis kızı programına dahil edeceğiz. Türkiye'nin mühendis kızlarını sadece Türkiye'de yapmıyoruz Kuveyt'te de uygulayacağız. Çünkü orada da dünyanın en büyük havalimanı inşaatlarından birini yapıyoruz. Projeyi orada 'Kuveyt Mühendis Kızları' adı altında devam ettireceğiz. Ayrıca mühendisliğe özendirme çalışmalarını liseleri dahil ettik. Pilot bölge olarak seçtiğimiz Hatay ilimizde liselerde çalışmalara başladık. Aslında tüm bu projelerden fark ettik ki yapmamız gereken anaokulundan itibaren mühendisliğe çocuklarımızı ısındırmamız, sevdirmemiz gerektiği. Okul öncesinde bunu yapabilmenin yolunun değişik oyunlar oynatarak yapmaktan geçtiğini düşündük. Biz 'Evin Küçük Mühendisleri' projesinde okul öncesi çağdaki çocuklarımızın matematiksel ve bilişsel yatkınlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu projeyle 4-6 yaş grubu çocuklara ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.