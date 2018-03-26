Küçük Oteller Derneği'nin yeni yönetimi belli oldu

Ertan Ustaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Bülent Sancakdar, Mehmet Kök ve Uğur Zeren başkan yardımcılığı, Hatice Özcan genel sekreterlik görevlerini üstlendi.

Başkan Ertan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Temsil ettiğimiz küçük oteller, günümüzün ve görünen o ki geleceğin de en trend tatil seçeneklerinden oldu. Bize de, sorumlulukları büyüyen bu küçük otellerimizin hem satın alma hem satış pazarlama hem de devlette temsil konusunda en iyisini yapmak sorumluluğu verildi. Yönetim Kurulu olarak, bu sorumluluğu seve seve üstlendik. Hemen ilk toplantımızla beraber de çalışmalara başladık. Zaman ve teknoloji çok hızla ilerliyor, her ikisiyle aynı hızda olmak hedefindeyiz. Umarım planladığımız ve planlayacağımız hedeflerimizi; tüm üyelerimizin ve geçmiş dönem yönetim kurullarının desteğiyle başarı ile yerine getirip, küçük otellerimizi ve derneğimizi turizm sektöründe daha önemli yerlere taşıyacağız."

Küçük Oteller Derneği (Türkoder) Yönetim Kurulu Üyeleri şöyle:

Başkan: Ertan Ustaoğlu

Başkan Yardımcısı: Bülent Sancakdar

Başkan Yardımcısı: Mehmet Kök

Başkan Yardımcısı: Uğur Zeren

Genel Sekreter: Hatice Özcan

Sayman: Figen Mertol Dalfidan

Üye: Ozan Vurucular

Üye: Demet Buyurman

Üye: Umut Germeyan