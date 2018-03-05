Küçük otellerde de doluluk artacak

Geçtiğimiz yıla oranla doluluklarda yüzde 15-20'lik bir artışın yaşanacağını belirten Küçük Oteller Sitesi kurucusu İzim Bozada, rezervasyonların bu yıl Şubat ayından itibaren başladığını söyledi.

Bozada, "Sezonda yer bulma sıkıntısı yaşandığından, bu yıl rezervasyonlar Şubat ayı itibariyle yapılmaya başladı. Yerli turistlerin küçük otellere talebi, Ağva, Büyükada, Sapanca, Bolu Abant bölgesi, Kaş, Alaçatı, Kapadokya, Datça, Bodrum, Çıralı, Ölüdeniz, Marmaris’in koyları, Şirince, Assos, Cunda Ayvalık ve Bozcaada’ya ağırlıklı oluyor. Yurtdışından gelenlerin talepleri ise, İstanbul ve tarihi yarımada, Fethiye Ölüdeniz, Antalya bölgesi, Kapadokya, İzmir Çeşme ve Selçuk taraflarına yoğunlaşıyor” dedi.



Gezgin turistler, küçük otelleri tercih ediyor



Tarihe, kültüre, gastronomiye, doğaya önem veren gezgin turistlerin, küçük otelleri tercih ettiğini anlatan İzim Bozada, şunları kaydetti:

“Doğanın içinde, gözlerden ve gürültüden uzak yerleri tercih eden çok fazla gezgin bulunuyor. Yerli ve yabancı gezgin turistler, genelde oda-kahvaltı konaklamayı istiyorlar. Günün bütününde de, yeni yerler keşfetme arzusuyla ve yeni tatlar peşinde koşarak, tatillerini “gezerek” yaşıyorlar. Bir ahbap veya arkadaş evine gidilerek konuk olunmuş hissi veren yerlerde konaklıyorlar. Sohbeti, yemesi, içmesi ev havasında geçen, kalbinde ve ruhunda yer bırakacak farklı mekanları arıyorlar. Tasarımı ve tarzı olan, kendine has ve özgün olan küçük oteller, bu kitlenin otel aramalarında ön plana çıkıyor” diye konuştu.





2017’de yıldızı parlayan bölgelerin Bozcaada, Assos, Çıralı, Kaş, Kalkan ve Kapadokya olduğunu belirten Bozada, bu yıl ise Urla, Marmaris Selimiye, Kapadokya, Eskişehir, Ayder yaylası ve Ölüdeniz’in Faralya bölgesinin ön plana çıkmasını beklediklerini aktardı.