Küçükçekmece'de bir işyerinin bodrum katının altında oluşturulan kaçak sigaraların konulduğu tüneller ortaya çıkarıldı. Operasyonda 3 kişi 15 bin adet kaçak sigara ile birlikte yakalandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılarına yönelik son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda 3 milyon lira değerinde kaçak sigara elegeçirdi.



SİGARA TÜNELLERİ BULUNDU



Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir iş merkezinin bodrum katının altına sigaraların gizlendiği tüneller yapıldığı tespit edildi. Eski eşyalarla giriş bölümü kapatılan tünellerin içerisinde 200 bin lira değerinde 15 bin paket kaçak sigara yakalandı. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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