Küçükçekmece’de, bir süre önce eşinden boşanan 34 yaşındaki Seher Çetintaş, kendisiyle birlikte olmak isteyen Ahmet K.’nın bu isteğini reddedince kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

İHA'nın haberine göre eşinden bir süre önce boşanan Seher Çetintaş iddiaya göre aynı iş yerinde çalıştığı Ahmet K.'nın birlikte olma isteğini reddetti. Bunun üzerine K., genç kadını tehdit etmeye başladı. Çetintaş tehditler sonrası iş yerinden ayrılarak, başka bir iş yerine girmeyi düşündü. Ancak bu isteği iddiaya göre Ahmet K.'nın tehditleri sonrası gerçekleşmedi.

KURŞUN YAĞDIRDI

K., önceki akşam Seher Çetintaş'ı arayarak yüz yüze görüşüp olayı çözmek istedi. İkili Küçükçekmece'de yüz yüze görüştü. Kafede buluşan Çetintaş , Ahmet K.'ya kendisini rahat bırakmasını söyledi. Bu sırada Ahmet K. belindeki silahı çıkarıp genç kadına kurşun yağdırdı. Genç kadın hayatını kaybederken, Ahmet K. o sırada orada bulunan bir polis tarafından yakalandı. K., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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