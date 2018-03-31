Küçükçekmece'de 4 katlı bina kolonlarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. Büyük korku yaşayan bina sakinleri sesleri duyunca kendilerini dışarı atarken, başka gidecekleri yerleri olmadığını söyleyen bir bina sakini ise gözyaşlarına boğuldu.



DHA'nın haberine göre olay sabah saatlerinde Kanarya Mahallesi, Civciv Sokak üzerindeki 4 katlı bir binada meydana geldi. Bina sakinleri kolanlarında çatlaklar oluşmaya başladığını görünce büyük bir korkuyla dışarı çıktı. Apartman sakinleri durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Binanın bulunduğu sokağa gelen görevliler, bina çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.





GÖZYAŞLARI İÇİNDE SEYRETTİ



Çatlakları gören ve büyük korku yaşayan bina sakinleri çocuklarıyla birlikte bina karşısında beklemeye başladı. Gözyaşları içinde başka gidecekleri yeri olmadığını söyleyen Yasemin Kın, "Biz hepimiz çoluk çocuk dışarıda kaldık. Ne yapacağız? Kimsemiz yok. Nereye gideceğiz?" diye konuştu. Daha önce de çatlaklar oluştuğunu farkettiklerini ve sallandıklarını söyleyen bina sakinleri yetkililerden duruma çözüm bulmalarını istedi. Bina önüne gelen belediye ekipleri ve diğer görevlilerin incelemeleri sürüyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER