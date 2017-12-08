Küçükçekmece'de ses bombası paniği!

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir apartmanın girişine ses bombası atılması sonucu yaşanan patlamada binanın kapı kısmında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme Mahallesi Zeytin Sokağı'nda beş katlı bir binanın girişine ses bombası atıldı. Daha sonra yaşanan patlamada yaralanan olmadı ancak kapı kısmında camlar kırıldı, hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, apartmanın girişine emniyet şeridi çekip güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Atılan ses bombasının terör bağlantısının bulunmadığının tespit edildiği belirtildi. AA'nın haberine göre polis, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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