Küçükçekmece'de evinde silah imal eden S.Ö. gözaltına alındı. Zanlının adresinde yapılan aramalarda 10 adet tabanca, çok sayıda şarjör ve silah yapımında kullanılan torna makinesi ele geçirildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kuru sıkı tabancaları tabanca haline dönüştüren S.Ö.'yü takibe aldı. Küçükçekmece, İstasyon Mahallesi'nde S.Ö.'nün adresine yapılan operasyonda 10 adet tabanca, çok sayıda şarjör ve tabanca imalatında kullanılan torna makinesi ele geçirildi.





S.Ö. tabancaların evine oğlu tarafından getirildiğini iddia etti. Zanlı polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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